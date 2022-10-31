أخبار التوك شو..موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه لـ أصحاب المعاشات.. والتموين تتوعد محتكري السلع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التموين: 700 مليار جنيه نفقات المصريين على الطعام خلال العام الماضي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي "مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تطرح ما يقرب من 30 ألف طن أرز شهريًا، ومتوسط استهلاك الأرز المحلي في مصر ضعف الاستهلاك العالمي .

موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه لـ أصحاب المعاشات.. فيديو

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع بعض السلع في السوق المصري، ما دفع القيادة السياسية للتحرك سريعا لامتصاص أثار الحرب على الطبقات الأقل دخلا.

2500 مراسل أجنبي في شرم الشيخ لتغطية مؤتمر قمة المناخ.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل رفع كفاءة فنادق شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ.

التموين: عقوبات رادعة لكل من يحجب السلع أو يرفع أسعارها بدون مبرر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك عقوبات رادعة لكل من يحجب السلع أو يرفع أسعارها بدون مبرر.

هأقول أسمائهم علي الهواء.. أحمد موسى يتوعد التجار الجشعين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رفع أسعار السلع بنسبة 20% إلى 25% من قبل بعض التجار غير مبرر ويقع تحت بند الجشع والاستغلال المجرم قانونا.

أحمد موسى: إطلاق مشروع يهم المواطنين خلال ساعات.. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الساعات المقبلة ستشهد إطلاق مشروعا يهم المواطنين وصحتهم وسلامتهم وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تتضمن غرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ.

هل تتأثر مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب؟.. الحجر الزراعي يجيب

طمأن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، الشعب المصري بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكدا اعتماد 22 منشأ لاستيراد القمح من عدة دول كخطوة استباقية قبل حدوث أي مشكلة تتعلق بالغذاء.

رئيس شعبة الدواجن يطالب بالرقابة على الأسواق لضبط أسعار البيض والفراخ.. فيديو

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، بالرقابة المستمرة؛ لضبط أسعار البيض والدواجن في الأسواق.

جمال شعبان يكشف خطورة تدخين السجائر الإلكترونية

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على تدافع كوريا الجنوبية الذي خلف عشرات الضحايا، معظمهم رحلوا بأزمات قلبية نتيجة الخوف والهلع من الحادث.

موقف القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إنه خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فعاليات إطلاق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة في مصر، وأكد فيها المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على اتفاق كافة شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بخلاف صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه.