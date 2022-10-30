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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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2500 مراسل أجنبي في شرم الشيخ لتغطية مؤتمر قمة المناخ.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل رفع كفاءة فنادق شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ.

وقال موسى خلال برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  مصر ستترأس قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نيابة عن قارة أفريقيا، مؤكدًا حضور 2500 مراسل أجنبي لتغطية هذه القمة.

غياب أي رئيس عن حضور هذه القمة لا يؤثر على شيء، مستشهدًا بعدم حضور رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، هذه القمة؛ مشيدًا بأهميتها من أجل مستقبل الأرض.

وتابع أحمد موسى: «بريطانيا ضمن الدول العشرين المسؤولين عن كارثة التغيرات المناخية، المسؤولة عن تدمير العالم، ملقناش ليهم خطاب إيجابي يتعلق بالتغيرات المناخية، وسؤالي للبريطانيين: هل تراجعتم عن وعودكم في قمة جلاسكو؟»، مؤكدًا أن مصر مستعدة لاستقبال العالم في شرم الشيخ، خلال قمة الشهر المقبل.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيشاركون جميعًا في هذه القمة، مضيفًا: «درجة حرارة شرم الشيخ هتكون صيف بالنسبة للأوروبيين، والرئيس السيسي ورئيس الوزراء يتابعون كل شيء».

وأكد موسى، أن «النائب محمد أبو العينين عمل فندق استعدادًا للوفود المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وفيه ناس قالك مظاهرات في شرم الشيخ؛ لو أخدت موافقة تعالى أهلاً وسهلاً وسمّع صوتك وهيبقى فيه مكان على الناحية التانية من قاعة المؤتمر لأي حد جاي عاوز يتظاهر في شرم الشيخ أثناء المؤتمر؛ احنا مش بلد ديمقراطي ولا إيه؟».

واستطرد أحمد موسى: «بالمناسبة الموضوع بسيط تمامًا؛ عارفين الوفود الإعلامية اللي جايه من بره، أكتر من 2500 مراسل أجنبي؛ غير المراسلين المعتمدين هنا، هيكون أكثر من 5 آلاف واحد هيغطوا أكبر حدث في شرم الشيخ؛ مفيش شبكة تلفزيون أو صحف على مستوى العالم مش هتبقى موجودة؛ وأكتر وسائل إعلام أجنبي هتشارك الإعلام الأمريكي، وإعلام دول الاتحاد الأوروبي كاملة».
 

شرم الشيخ أحمد موسى رئيس الوزراء البريطاني على مسئوليتي التغيرات المناخية إستعدادا لقمة المناخ

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