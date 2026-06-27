الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية مع مختلف المؤسسات العلمية لدعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

قام بتوقيع البروتوكول كل من اللواء. أ.ح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور ممدوح معوض على القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات العلمية والبحثية لتنمية الابتكارات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاون في إنشاء مركز وطني للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة المختلفة، والاشتراك في المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات في مجال البحث العلمي التي تتم لدى الجانبين، فضلاً عن تنفيذ برامج نقل وتبادل التكنولوجيا الحديثة بين الطرفين لتطوير كافة الأجهزة والمعدات في مجال البحث العلمي المتقدم.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.