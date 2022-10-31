عبد الرحمن عاطف: لم نتواجد في العديد من المعسكرات عكس الجيل السابق

علق عبد الرحمن عاطف لاعب نادي غزل المحلة والمنتخب الأولمبي على فوز المنتخب أمام إسواتيني، مشيرًا أن الفريق لا يتواجد في معسكرات كثيرة.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزا صعبا على نظيره إسواتيني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في إطار مباراة الإياب من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال عبد الرحمن في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "مكسب صعب ولكن لم يكن هناك توفيق من المباراة الأولى وأضعنا العديد من الفرص خلال المواجهتين".

وأضاف: "لم نقم بالعديد من المعسكرات قبل المباراة والجيل السابق كان يتواجد في العديد من المعسكرات عكسنا، فنحن قمنا بثلاث معسكرات فقط قبل اللقاء"

وأكمل: "عدد كبير من لاعبي المنتخب الأوليمبي لا يشارك بشكل أساسي مع فرقهم بالدوري وهذا يؤثر علينا بالسلب".