تفاصيل حفل صابر الرباعي وإيمان عبد الغني بالموسيقى العربية

جولة طربية جديدة جاءت ضمن ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 ، فعلى مسرح النافورة غزل النجم التونسي صابر الرباعي بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات مجموعة من المشاعر الإنسانية النبيلة التي عبر عنها في أعماله الجماهيرية.

وكان منها ما تخفش مني ، ببساطة ، يا عسل ، أجمل نساء الدنيا ، ألف سلامة عليك ، على نار ، عزة نفسي ، يا للا ، خلوني ، دلولة ، مزيانة ، ضاقت بيك ، خلص تارك ، ورحمة قلبي ، عز الحبايب ، ياللي بجمالك ، بديل ، سلملي ، أتحدى العالم ، أول قلب ، إية ده معقول ، بنات الحلال ، سيدي منصور ، برشا برشا ، الى جانب ع اللي جرى .

قبله نجحت المطربة إيمان عبد الغني في خلق توليفة جمعت بين الطرب القديم والمعاصر ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها شباكنا ستايره حرير ، مهما يحاولوا يطفوا الشمس ، قال جاني بعد يومين ، الحب اللي كان ، وحياة عينيك ، كبريائي ، الف ليلة وليلة.

وعلى المسرح الخارجي، قدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

كما استقبل مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدي.

وعلى مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية " اقيم حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصلاً غنائيا لكل من أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي ، ياسر سليمان .

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم .

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