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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل صابر الرباعي وإيمان عبد الغني بالموسيقى العربية

صابر الرباعي
صابر الرباعي

جولة طربية جديدة جاءت ضمن ماراثون مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 ، فعلى مسرح النافورة غزل النجم التونسي صابر الرباعي بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات مجموعة من المشاعر الإنسانية النبيلة التي عبر عنها في أعماله الجماهيرية.

 

وكان منها ما تخفش مني ، ببساطة ، يا عسل ، أجمل نساء الدنيا ، ألف سلامة عليك ، على نار ، عزة نفسي ، يا للا ، خلوني ، دلولة ، مزيانة ، ضاقت بيك ، خلص تارك ، ورحمة قلبي ، عز الحبايب ، ياللي بجمالك ، بديل ، سلملي ، أتحدى العالم ، أول قلب ، إية ده معقول ، بنات الحلال ، سيدي منصور ، برشا برشا ، الى جانب ع اللي جرى .

 

قبله نجحت المطربة إيمان عبد الغني في خلق توليفة جمعت بين الطرب القديم والمعاصر ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها شباكنا ستايره حرير ، مهما يحاولوا يطفوا الشمس ، قال جاني بعد يومين ، الحب اللي كان ، وحياة عينيك ، كبريائي ، الف ليلة وليلة.

 

وعلى المسرح الخارجي، قدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

كما استقبل مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدي.

وعلى مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية " اقيم حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصلاً غنائيا لكل من أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي ، ياسر سليمان  .

وشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق  ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم .

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صابر الرباعي صابر مسرح النافورة الموسيقى العربية الموسيقى العربية 31

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