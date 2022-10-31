كلاتينبرج هيفضحنا .. فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ اتحاد الكرة | شاهد

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ اتحاد الكرة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك .

وكتب فرج عامر “ لاتحاد كرة القدم ، ارفعوا ايديكم عن الدوري العام ، كلاتينبرج حيفضحنا بكلامة عن الحكام وما ينفعش يمشي، احنا كان نفسنا يكون عندنا حكام في كاس العالم ”.

و أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بلاعب الأهلي كريم فؤاد بعد تألقه فى مباراة السوبر المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر : "كريم فؤاد هو أهم مكسب للأهلي في كإس كلاسيكو العرب ، كريم فؤاد هو أسرع لاعب في الدوري المصري بالكرة أو بدون كرة ، كريم فؤاد هو اللاعب الوحيد في الدوري المصري الذي يستطيع ان يلعب في ٦ مراكز كروية ويؤدي بنفس الكفاءة والنجاح ، كريم فؤاد تم انتقالة من نادي النجوم إلي الأهلي وسط دهشة الأوساط الكروية لعدم درايتها بكفاءته"