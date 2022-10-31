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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : الأهلى ينقصه مهاجم قناص وقويا وأن يكون دوليا تحت السن

صدى البلد

اكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الأهلى ينقصه مهاجم قناص وقوي وان يكون دوليا تحت السن .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي  ناقصة مهاجم رقم ٩ بشرط ان يكون هداف وقناص وقوي بيلعب بقدمية وراسة واكيد لازم يكون تحت السن و دولي واسهل انة يكون افريقي ”.

 

و وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ اتحاد الكرة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك .

 

وكتب فرج عامر “ لاتحاد كرة القدم ، ارفعوا ايديكم عن الدوري  العام ، كلاتينبرج حيفضحنا بكلامة عن الحكام وما ينفعش يمشي، احنا كان نفسنا يكون عندنا حكام في كاس العالم  ”. 

الأهلى اتحاد الكرة فرج عامر سموحة الدوري العام

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