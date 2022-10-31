فرج عامر : الأهلى ينقصه مهاجم قناص وقويا وأن يكون دوليا تحت السن

اكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الأهلى ينقصه مهاجم قناص وقوي وان يكون دوليا تحت السن .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي ناقصة مهاجم رقم ٩ بشرط ان يكون هداف وقناص وقوي بيلعب بقدمية وراسة واكيد لازم يكون تحت السن و دولي واسهل انة يكون افريقي ”.

و وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ اتحاد الكرة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك .

وكتب فرج عامر “ لاتحاد كرة القدم ، ارفعوا ايديكم عن الدوري العام ، كلاتينبرج حيفضحنا بكلامة عن الحكام وما ينفعش يمشي، احنا كان نفسنا يكون عندنا حكام في كاس العالم ”.