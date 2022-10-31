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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار متوسطة | الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم الاثنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الإعلامية آية جمال الدين، أن البلاد تشهد فى هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وكل يوم هناك تقلبات جوية، معلقة “ فى أمطار و حاجات كتيرة”.

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أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الفترة القادمة.. فيديو

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أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت

وأضافت آية جمال الدين، خلال تقديمها برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن البلاد فى فترة الخريف، وهذا الفصل يشهد عدم استقرار و تقلبات جوية بشكل مستمر.

ووجهت رسالة لـ سائقي السيارات، قائلة “ يا ريت نلتزم بالتعليمات الخاص بالمرور ”.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقسا مائلا للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على  السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وعرضت القناة بيانا بدرجات الحرارة اليوم الاثنين 31-10-2022:


القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

 العلمين الجديدة الصغرى 19 والعظمى 26

 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 27

 مطروح الصغرى 16 والعظمى 24

 بنها الصغرى 19 والعظمى 27

 دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

 كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

 المنصورة الصغرى 19 والعظمى 26

 دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

 بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26

 الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

 السويس الصغرى 20 والعظمى 27

 الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27

 شبين الكوم والصغرى 19 والعظمى 27

 طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

 شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

  وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 27

 السلوم الصغرى 15 والعظمى 23

العريش الصغرى 20 والعظمى 26

رفح الصغرى 19 والعظمى 25
 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد طقس سيناء آية جمال الدين الاحوال الجوية امطار

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