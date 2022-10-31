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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مؤمن سليمان: الوردي خبراته كبيرة وفتوح لم يكن جاهزا بنسبة 100% ..فيديو

صدى البلد

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، أن زكريا الوردي لاعب الزمالك مميز ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة والخبرات رجحت كفته للمشاركة في السوبر على حساب عمرو السيسي.

وتابع سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،أعلم أن أحمد فتوح لعب المباراة وهو ليس جاهز بنسبة 100% لذلك كان لابد أن يتم وضع سيناريو بديل حال لقدر الله تعرضه للإصابة، وتفاجأت من مشاركة عمر جابر في مركز الظهير الأيسر في ظل تواجد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

أحمد فتوح لم يكن جاهزا 

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وواصل نجم الزمالك الأسبق،أعلم أن أحمد فتوح لعب المباراة وهو ليس جاهزا بنسبة 100% لذلك كان لابد أن يتم وضع سيناريو بديل حال لقدر الله تعرضه للإصابة، وتفاجأت من مشاركة عمر جابر في مركز الظهير الأيسر في ظل تواجد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

وأتم، مباراة في بداية الموسم ودائمًا ما يكون العامل البدني يشكك في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة لكن ما ظهر عليه الفريقان كان عكس ذلك.

 

الزمالك مرتضى منصور مؤمن سليمان أحمد فتوح سيد معوض نجم الزمالك نجم الزمالك الأسبق

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