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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رسالة جريئة من سمية الخشاب .. ميار الببلاوي تفتح النار على إلهام شاهين

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة أبرزها الآتي:

صابر الرباعي يوجه رسالة لـ شيرين عبر "الحياة"

أكد الفنان صابر الرباعي أنه تربى وترعرع على الفن المصري وفي تونس يحب اللهجة المصرية

جنات تستعد لإحياء حفل الموسيقى العربية.. اليوم

تستعد الفنانة جنات، لإحياء حفل غنائي اليوم الاثنين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

نادية بو ستة تشارك بأحدث أفلامها في أيام قرطاج السينمائية

تلعب النجمة التونسية نادية بوستة، دور تونس لو كانت امرأة في فيلمها الجديد الصباح المظلم مع المخرج أمين بلدي وهو فيلم من إنتاج أيام قرطاج السينمائية.

سمية الخشاب: الشخص اللي الناس كلها بتحبه ده أخبث خلق الله

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

ميار الببلاوي: قُلت لـ إلهام شاهين متتكلميش في الدين.. وأنا معايا إجازة بالفتوى

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على رسالتها للفنانة إلهام شاهين، بعدم حديث الأخيرة عن الدين واكتفائها بالحديث عن الفن فقط، مؤكدة أن الدين لا يحتمل الآراء على حد قولها.

موسم الرياض.. انطلاق أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي

افتتح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "مرواس"، بحضور عدد من الضيوف من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين وغيرهم.

صابر الرباعي جنات النجمة التونسية نادية بوستة سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب

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