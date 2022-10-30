موسم الرياض.. انطلاق أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي

افتتح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "مرواس"، بحضور عدد من الضيوف من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين وغيرهم.



وتعد "مرواس" أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15.

وتقدم "مرواس" 22 استوديو عالمي، أكاديمية فنيّة، شبكة انتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة انتاج وتوزيع موسيقي. وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، حيث يسهم مصنع الأحلام الذي تبلغ مساحته 5000 م2، في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى.

كما تهدف إلى مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري.



وتوفر "مرواس" بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب المبدعة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال أكاديميته وشبكة إنتاجه، وراديو يبث قناتين عربي- إنجليزي، فضلا عن تغطيته للعديد من احتياجات موسم الرياض عن طريق توفير مساحات وحلول وخبراء لصناعة المحتوى والتسجيل الصوتي والمرئي.





يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.



وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار "فوق الخيال".