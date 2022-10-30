عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم الرياض.. انطلاق أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي

موسم الرياض ٢٠٢٢
موسم الرياض ٢٠٢٢

افتتح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "مرواس"، بحضور عدد من الضيوف من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين وغيرهم.


وتعد "مرواس" أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15.

وتقدم "مرواس" 22 استوديو عالمي، أكاديمية فنيّة، شبكة انتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة انتاج وتوزيع موسيقي. وتتيح لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، حيث يسهم مصنع الأحلام الذي تبلغ مساحته 5000 م2، في تغيير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى.

 

 كما تهدف إلى مساعدة الفنانين والباحثين عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى العصري.


وتوفر "مرواس" بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية وتطوير المواهب المبدعة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال أكاديميته وشبكة إنتاجه، وراديو يبث قناتين عربي- إنجليزي، فضلا عن تغطيته للعديد من احتياجات موسم الرياض عن طريق توفير مساحات وحلول وخبراء لصناعة المحتوى والتسجيل الصوتي والمرئي.
 

txt

فستان فرح على الريد كاربت.. تفاصيل مشهد غريب في افتتاح أيام قرطاج السينمائية

txt

محمد نبيل يكتب: كيرة والجن.. صناعة الإبهار في ذاكرة الوطنية المصرية


يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.


وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار "فوق الخيال".

تركي آل الشيخ الرياض منطقة بوليفارد موسم الرياض الترفيهي بوليفارد رياض سيتى منطقة بوليفارد رياض سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي لمهرجان البحر الأحمر لكشف تفاصيل الدورة الثانية

مهرجان الرباط السينمائي يكرم سلاف فواخرجي

القائمة الكاملة لمشاريع الأفلام المشاركة في سوق مهرجان البحر الأحمر

من قارات مختلفة.. مهرجان مراكش يكرم أربع شخصيات سينمائية بارزة

مالمو للسينما العربية يفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2023

7 أفلام من كلاسيكيات السينما العالمية ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر

انطلاق موسم الرياض بحفل للنجمة ANNE-MARIE

مهرجان البحر الأحمر يعلن عن الأفلام القصيرة المشاركة بالدورة الثانية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور قدم استقالته من رئاسة الزمالك لوزير الشباب والرياضة.. تفاصيل

عددهم 40 ألفا.. موعد نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية وأماكن إقامتهم

رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

دار الإفتاء: تفسير الأحلام والرؤى والمنامات جائز شرعا

طفيل القطط ..عدوى جديدة تهدد سكان العالم

الرد سيكون قاسيا.. حرس الحدود البيلاروسي يهدد أوكرانيا بعدم القيام بأعمال استفزازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـ1000 جنيه بـ 350 جنيها| احذروا.. عصابات لبيع الفلوس المزورة تنتعش على فيسبوك

من الأجمل.. إليسا وأروى تتألقان بنفس الفستان| شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ