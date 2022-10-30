فستان فرح على الريد كاربت.. تفاصيل مشهد غريب في افتتاح أيام قرطاج السينمائية

انطلقت مساء أمس النسخة ٣٣ من أيام قرطاج السينمائية في العاصمة تونس، بحضور عربي وافريقي لافت، احتفاء بالنسخة الجديدة من واحد من أهم المهرجانات الفنية.
شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرور فتاة وحيدة بفستان زفاف وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط الفني التونسي في مشهد غير معتاد في مثل هذه التظاهرات السينمائية.
تستمر فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته الثالثة والثلاثين فى الفترة من 29 أكتوبر الحالى حتى 5 نوفمبر المقبل، ويشهد عرض العديد من الأفلام على مدار أيامه.
وشهد حفل إفتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية وجود الفنانة بشري عضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة والقصيرة، والناقد المصري الكبير كمال رمزي عضو لجنة تحكيم فى أسبوع قرطاج للنقاد.
واختارت إدارة المهرجان السينما السعودية لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية بعد الحراك الثقافى والسينمائى الذى تشهده المملكة فى الفترة الأخيرة، ليلقى الضوء على المجتمع السعودى وثقافه من خلال عرضه عدد من الأفلام الحديثة والتى تم إنتاجها فى الفترة الأخيرة بعد الانفتاح.