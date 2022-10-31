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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تستعد لإحياء حفل الموسيقى العربية.. اليوم

جنات
جنات

تستعد الفنانة جنات، لإحياء حفل غنائي اليوم الاثنين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

 

يذكر أن نشرت المطربة جنات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، بوستر حفلها الجديد بدار الأوبرا المصرية.


حيث كتبت جنات، مُعلقة :"وحشتوني جدًا، مستنياكوا يوم 31 أكتوبر .. في دار الأوبرا المصرية الساعة 18 ".

تفاصيل حفل جنات وملحم زين على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى

بفستان مبهج .. جنات بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

يواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 فعالياته، حيث يقام فى الثامنة مساء الاثنين 31 أكتوبر، حفل على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، يسبقها فاصلا غنائي للنجم اللبناني ملحم زين ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

وفى السابعة مساءً على المسرح الخارجى، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، كوكبة من مؤلفات الطرب العربي. 
 

وفي سياق آخر طرحت جنات، مؤخرًا أغنية بعنوان "عارف مين يحبك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 
والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم، توزيع الموسيقي شريف قاسم.

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