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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية بو ستة تشارك بأحدث أفلامها في أيام قرطاج السينمائية

ايام قرطاج السينمائية
ايام قرطاج السينمائية

تلعب النجمة التونسية نادية بوستة، دور تونس لو كانت امرأة في فيلمها الجديد الصباح المظلم مع المخرج أمين بلدي وهو فيلم من إنتاج أيام قرطاج السينمائية.


وعن دورها في الفيلم تقول نادية انها كامرأة تونسية تعيش في تونس هذه الأيام تحس نفسها في تماهي مع دورها وهي هنا تعبر عن كل النساء التونسيات مع التناقضات والصعوبات التي تعيشها تونس هذه الأيام.


وكانت نادية قد لفتت الانظار في إفتتاح الايام بفستان من تصميم المصمم التونسي المغاربي احمد تلفيت.

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هالة صدقي : تكريمي في مهرجان قرطاج هو تقدير للفن المصري كله


يذكر أن اعتبرت الفنانة هالة صدقي، تكريمها من قبل وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط، خلال فعاليات مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، هو تكريم للفن المصري أجمع، وليس لهالة صدقي فقط.

وقالت هالة صدقي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكريمها هذه المرة يختلف عن أي تكريم آخر، لأنه يأتي من قبل مهرجان عريق ، وله اسم كبير مثل مهرجان قرطاج السينمائي، مضيفة أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني كان في تونس، والآن وبعد مسيرة فنية طويلة يتم تكريمها أيضا في تونس.

وقالت هالة صدقي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تكريمها هذه المرة يختلف عن أي تكريم آخر لأنه يأتي من قبل مهرجان عريق وله اسم كبير مثل مهرجان قرطاج السينمائي مضيفة أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني نادية بوستة تونس النجمة التونسية نادية بوستة قرطاج ايام قرطاج امين بلدي المخرج امين بلدي أيام قرطاج السينمائية

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