سمية الخشاب: الشخص اللي الناس كلها بتحبه ده أخبث خلق الله

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وكتبت سمية الخشاب “ الشخص اللي الناس كلها بتحبه ده اعرفوا انه ميه من تحت تبن وأخبث خلق الله وبـ ١٠٠ وش ”.

وانتقلت الفنانة سمية الخشاب وفريق تصوير مسلسلها “أرواح خفية” المكون من 10 حلقات، إلى العين السخنة لتصوير عدد من المشاهد هناك التى تجمعها مع بطلى العمل نضال الشافعى ومنذر رياحنة إضافة إلى عدد من الأطفال المشاركين فى البطولة.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود ومن تأليف سوسن عامر، إخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا «سمية الخشاب» التى تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب.

وتتصاعد الأحداث داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت سرا متعلقا بالمدرسة التى تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.