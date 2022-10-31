إغلاق المدرج| تعليق عميد حقوق المنوفية على رقص طلاب في المحاضرة ..فيديو

عقب الدكتور منصور محمد ، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ، على واقعة رقص طلاب الكلية على أغاني مهرجانات داخل المدرج.

وقال منصور إن الواقعة حدثت ضمن احتفالية استقبال طلاب العام الدراسي الجديد ، وتهنئة الطلاب الجدد ، وفريق كرة القدم بالكلية ، مشيرا إلى أن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطني ، والقرآن الكريم ، وكلمة العميد .

وتابع الدكتور منصور محمد ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أنه بعد انتهاء الحفل ، وانصراف العميد ، وخروج الطلاب بشكل منظم ، حدثت بعض التجاوزات من بعد الطلاب ، ووجهت بإغلاق المدرج.

وأردف عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ، أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق لمعرفة المقصرين في التنظيم ، والطلاب المتسببين في هذه الواقعة ، والغير مقبولة في الحرم الجامعي.

وتابع ، أن المسؤول عن تنظيم الحفل إدارة رعاية الشباب ، والأمن الداخلي في الجامعة ، ولكن الحفل كان منضبطا ، والتقصير حدث بعد الحفل ، والمقصر سيلقى جزائه ، موضحا أن المقصر سيوقع عليه جزاء ، والعقوبات محددة في تنظيم الجامعات.