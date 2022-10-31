غرفة التطوير العقاري تشارك بـ14 شركة لعرض مشروعات بالملتقى الدولي الأول للصناعة

أعلنت غرفة التطوير العقاري المشاركة بجناح يضم حوالي 14 شركة عقارية خلال فعاليات "الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة"، وهي المشاركة التي تأتي في إطار التواجد مع الصناعات المكملة لصناعة التطوير العقاري والتي ترتبط بأكثر من 100 صناعة.



وتنطلق فعاليات "الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة" خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المعرض ملتقى للصناعات المختلفة ومنها صناعة التطوير العقاري والتي تساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما توفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وترتبط أيضا بـ100 صناعة تابعة، مما يجعل مشاركة الغرفة في المعرض جزءا أساسيا من فكرته لاستعراض الصناعات المختلفة.



وأكد اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الحالية بتوطين الصناعة المصرية وإحيائها وذلك لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المصري، وفتح آفاق التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة، مشيرا إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح، السياسي بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد أفكار غير تقليدية لتوفير عملة صعبة للدولة.



ولفت إلى أن المعرض فرصة لاستعراض بعض المشروعات العقارية الواعدة التي تنفذها شركات عقارية قوية بالسوق العقاري، وتتضمن قائمة الشركات المتواجدة ضمن جناح الغرفة كلا من عربية القابضة وتطوير مصر ومنصات والبستاني للتنمية العقارية والسياحية.



كما تضمنت القائمة مشاركة عمار العقارية وcred وبولاريس للتنمية الصناعية وسنترو للتطوير العقاري وبنيان للتطوير العقاري، والتعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وماونتن فيو، ومصر إيطاليا، ومطورون الأراضي للتنمية والاستثمار والنيل والأهرام للتطوير العقاري.



وأوضح أن هذه الشركات تتواجد في جناح بمساحة 500 متر، وتستعرض خلال فعاليات المعرض مشروعاتها المتنوعة والتي تكشف عن التطور في المنتج العقاري المصري وتميزه، وابتكار الشركات العقارية في تقديم منتجات قوية في مدن جديدة نفذتها الدولة، وهو ما يعكس التنمية الشاملة التي تنفذها مصر في مختلف الأنحاء.