شرطة التموين تشن حملات على محتكرى ومروجى السلع الفاسدة .. شاهد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1656) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (40,840 طن "أرز أبيض – سكر حر – عدس – بقوليات – مسلى" – 4,900 طن دقيق أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (528) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.. بمضبوطات بلغت (10 طن أسمنت – 21,600 طن دقيق أبيض "عينى" - 86,315 طن " أرز – سكر – مكرونة – زيت – مسلى – أسماك - أسمدة – أعلاف" – 12886 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (725) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 125 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 144 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 25 قضية توقف عن الإنتاج - 410 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (25,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 2,750 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 921 بطاقة تموينية ذكية "عينى" – 100 رغيف بلدى مُدعم) ، وكذا ضبط (29) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,080 طن "سكر" مُدعم – 1200 عبوة "زيت تموينى" –500 لتر مواد بترولية – 860 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (201,620 طن "مستندى – عينى") أبرزها (25,600 طن دقيق بلدى "مستندى" – 26,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 1,080 طن سكر مدعم – 127,155 طن " أرز – سكر – زيت - مكرونة – خل طعام - مسلى – لحوم – أسماك – أسمدة – أعلاف" – 12886 عبوة سجائر – 1200 عبوة زيت تموينى – 500 لتر مواد بترولية – 921 بطاقة تموينية ذكية "عينى" – 860 إسطوانة بوتاجاز – 10 طن أسمنت - 100 رغيف بلدى مُدعم) .

كان أبرزها ضبط (44,5 طن "أرز أبيض – سكر حر – بقوليات" مستلزمات إنتاج منتج نهائى) بدون مستندات مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر وعبوات ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة و ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة القاهرة ، محمل بكمية قدرها (9 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 125 كيلو جرام نخالة ناعمة) مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (15,95 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3 طن دقيق ابيض "عينى" بدون مستندات – 15 طن سلع غذائية "أرز أبيض - عدس") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (5 طن دقيق ابيض "عينى" – 9 طن "عدس - أرز أبيض - مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (9,37 طن "سكر حر – ملح - عدس") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (21٫88 طن "عصائر – جبن أبيض – ملح – مكسبات طعم – بروتين لبن مجفف") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (26) قضية بمضبوطات بلغت (212,580 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 66 قطعة "5 قطعة صوتية – 31 قطعة ضوئية – 30 قطعة ملصق").

كما تم ضبط (22٫9 طن "مقطعات دواجن - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (2٫75 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (2٫84 طن "أمعاء حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللوان والقوام والرائحة (1,37 طن ملح طعام) معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية و ضبط (31٫2 طن "زيوت سيارات" ) معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ، مستلزمات إنتاج (6,08 طن زيوت سيارات) معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وعنوان وهمى لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات الفارغة معدة للتعبئة .. تمهيداً لإعادة طرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (53) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14701 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.