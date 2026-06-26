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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث YouTube Shorts ينافس TikTok بـ ميزات جديدة مباشرة

YouTube Shorts
YouTube Shorts
احمد الشريف

أطلقت منصة يوتيوب العالمية حزمة تحديثات برمجية شاملة مخصصة لقطاع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب شورتس" (YouTube Shorts).

وسلط تقرير استقصائي نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني لعام 2026 الضوء على الأدوات الهندسية المستحدثة التي حقنتها جوجل في عمق النظام، مستهدفة تسييل صناعة المحتوى المرئي، ومواجهة النفوذ المتصاعد لمنصة "تيك توك" عبر تقديم حلول تفاعلية معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لملايين المستخدمين والمبدعين حول العالم.

تفكيك أدوات صناعة المحتوى وأتمتة  

تستهدف جوجل من خلال هذه الترقية البرمجية المعاصرة صياغة بيئة إنتاجية مرنة تتيح للمبدعين توليد خلفيات رقمية مركبة وعزل الأجسام بدقة فائقة. 

وتمنح الأكواد المحدثة لعام 2026 نظام التشغيل صلاحية أتمتة دمج المؤثرات البصرية صامتاً بنسبة توافق استقراري بلغت 100%، مما يسمح بتسييل عمليات المونتاج المعقدة مباشرة من خلال تطبيق الهاتف الذكي، لتختصر الجهد البدني والزمني المستغرق في تحرير المقاطع الطارئة.

بروتوكولات معالجة باردة لحماية الهواتف  

تمنح هندسة التطبيق المحدثة عتاد الهواتف المحمولة خطوط دفاع تقنية ممتازة تضمن استقرار الأداء أثناء عمليات الرندرة وتوليد الرسوميات الكثيفة؛ وحرص مصممو الشفرات بوادي السيليكون على تهيئة خوارزميات صامتة تتولى أتمتة توزيع الأحمال المعالجة في أجزاء من الثانية بين وحدة المعالجة المركزية والمحرك العصبي، مما يحمي اللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائياً وفنياً خلايا البطارية ضد النزيف الحراري المباغت.
 

طفرة تسويقية ممتازة يترقبها رواد الأعمال  

تفتح هذه الميزات الاستثنائية والموفرة للجهد آفاقاً استثمارية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء الديجيتال ميديا وسوق الاتصالات في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن ترقيات "يوتيوب شورتس" تمثل حلاً عبقرياً ومنظماً لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، حيث تمكنهم الأدوات الجديدة من صياغة حملات إعلانية مرئية مبتكرة ومقاطع ترويجية لخدماتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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