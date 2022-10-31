مرصد الأزهر يستقبل عددًا من طلاب جامعة العريش ضمن جهود مكافحة التطرف

استكمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنشطة برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، حيث انطلق اليوم الاثنين، الموسم الثاني للبرنامج، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

ورحبت الدكتورة رهام سلام المدير التنفيذي للمرصد، بطلاب جامعة العريش، في كلمتها بمناسبة انطلاق أولى أنشطة هذا الموسم.



وتحت عنوان "الإلحاد كوجه من أوجه التطرف الفكري" سلط الدكتور محمود نجاح مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية، الضوء على خطورة بعض الأفكار التي تظهر تحت ستار الحرية والتي لا تقل خطورة عن التطرف بل تعد وجهًا من أوجه التطرف ومنها الإلحاد، مستعرضا مخاطر هذا الفكر وكيفية التعامل معه.

بينما تطرقت المحاضرة الثانية التي جاءت تحت عنوان "مخاطر وسائل التواصل وأمن المعلومات" والتي ألقاها الدكتور هشام عفيفي، استشاري أمن المعلومات والتحول الرقمي، إلى أبرز التهديدات الأمنية الناتجة عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وكيفية تفادي ذلك عبر مجموعة من التوصيات الخاصة بحماية البيانات الشخصية.



وعقب زيارتهم للمرصد، قام طلاب وطالبات جامعة العريش بجولة داخل أروقة الجامع الأزهر.



جدير بالذكر أن أولى أنشطة برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" انطلقت عام 2021، حيث استفاد مئات الطلاب من أكثر من (15) جامعة مصرية بما نظمه المرصد من ورش عمل ومحاضرات تناولت العديد من القضايا التي يأتي في مقدمتها سبل مكافحة الفكر المتطرف وكيفية حماية الشباب من الانسياق وراء ما يتداول من أفكار هدامة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

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