بورصة السيارات| انخفاض 5000 جنيه لأسعار أوفر برايس "شيري تيجو 8 برو" وزيادة رسمية .. تفاصيل

شهدت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 انخفاض في اسعار الاوفر برايس يقدر بـ 5000 الاف جنيه، حيث تتراوح تلك القيمة خلال الفترة الحالية بين 160 و 165 الف جنيه، مقارنة بمنتصف شهر اكتوبر حيث سجلت نسبة تتراوح بين 160 وحتى 170 الف جنيه.

ودعمت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بهيكل خارجي من الفئة الرياضية SUV مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية LED، بالاضافة إلى جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، وشبكة كبيرة الحجم تتوسط مقدمة السيارة، إلى جانب مصابيح أمامية عدوانية المظهر.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

كما حصلت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 على حساسات ركن خلفية وامامية للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة، وفتحة سقف بانوراما، مع تجهيزات داخلية ومنها شاشة عرض الوسائط بقياس يصل إلى 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف للهواء اوتوماتيكي.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي طراز DCT جر امامي، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، قادر على انتاج قوة 197 حصانا، و 290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 8 برو موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الاولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 755 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 830 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك FLAGSHIP موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 870 الف جنيه.