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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فنان بريطاني يتوجه إلى مصر على دراجته للمشاركة في قمة المناخ

دان هود
دان هود

تستضيف مصر قمة المناخ كوب ٢٧ في مدينة شرم الشيخ والتي تجذب أنظار العالم نظرا لأهمية أزمة المناخ وتأثيرها على دول العالم، مما دفع المهتمين بالقضية إلى السفر الى مصر من أطياف سياسية وفنية وغيرها، وهو ما أقدم عليه فنان الشارع البريطاني "دان هود"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

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وحمل "هود" آلة الكمان الموسيقية على ظهره وخرائط تساعده على تجاوز البلدان التي تقابله في طريقه وصولًا إلى القاهرة، ورصدت الكاميرات فنان الشارع البريطاني وهو يمر بدراجته عبر شوارع العاصمة العراقية بغداد في محاولة منه لحضور مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في مصر.

قبل شهر من الآن انطلق فنان الشارع البريطاني من إسبانيا في محاولة منه للوصول إلى شرم الشيخ دون السفر بالطائرة كما هو المعتاد ليوصل رسالة مفادها: "أحاول توضيح أهمية أن يفعل قطاع النقل المزيد بشأن أزمة المناخ".

وأضاف "هود"، البالغ من العمر 29 عاما: "نحتاج إلى التفكير في الطريقة التي نسافر بها حول العالم وكيف أننا ننتقل ذهابًا وإيابًا في عطلات منخفضة التكلفة أو في رحلات للعمل".

لم يعتمد الشاب العشريني على التنقل بالدراجة فحسب، بل استخدم القطارات والحافلات وسيارات الأجرة للوصول إلى العراق في طريقه إلى الأردن ومنها إلى شرم الشيخ، حيث تجري محادثات المناخ.

الهدف من رسالة "هود" لم يقتصر على إرسال رسالة للوفود المشاركة في كوب 27، بل إن رحلته إلى مصر وتجنب السفر بالطائرات يأتي في إطار مشروعه طويل الأجل لزيارة 100 دولة في عشر سنوات دون السفر جوًا.

واتخذ فنان الشارع البريطاني من عزفه على آلة الكمان فرصة لكسب ما يكفي لاستمراره في ذلك المشروع

"في عام 2019، كانت شركات الطيران مسؤولة عن 2.4% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية"، بحسب ما ذكره "دان رذرفورد".

 

المناخ “مصر تستطيع مصر فنان بريطاني دراجة

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