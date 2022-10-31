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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منور الدنيا يا زعيم.. شيكو ينشر صورة مع عادل إمام بعد شائعة وفاته

صدى البلد

شارك الفنان شيكو، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر شيكو مع الزعيم عادل إمام بعد شائعات وفاته مؤخرا، وتفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا مع الصورة، ومن أبرز التعليقات: الراجل دا عشنا معاه طفولتنا واسعدنا دايما- منور الدنيا يا زعيم.

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بصحة جيدة ويستعد لفيلم جديد.. كم شائعة وفاة طاردت عادل إمام ؟

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مَنْ وراء شائعة وفاة الزعيم عادل إمام | فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، أنباء تفيد بـ وفاة الزعيم عادل إمام، عن عمر يناهز  82 عامًا، عقب دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية، وهي ليست الشائعة الأولى التى تتردد بشأن صحة الزعيم، حيث تخرج نفس الشائعة بنفس التفاصيل تقريبا كل فترة، ليتضح أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بهدف إثارة البلبلة، وتحقيق نسبة مشاهدة   مثل المرات السابقة التي تعرض فيها عادل إمام لـ شائعة الوفاة.

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول وفاة الزعيم عادل إمام، ووصف “زكي” تلك الأنباء بالكاذبة.

وأكد النقيب، أن الشائعة تزامنت مع حضور المخرج رامى إمام، عزاء المحامى فريد الديب، بمسجد عمر مكرم وغياب الزعيم، مشددا على أن تلك الانباء أصبحت مقززة وليس لها سبب محدد سوى فراغ عقول من يطلقها.

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