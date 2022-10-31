مباريات الأهلي في شهر نوفمبر.. المارد الأحمر يصطدم بالداخلية

مباريات الأهلي في شهر نوفمبر، هو ما يبحث عنه الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مباريات الأهلي في شهر أكتوبر، عرفت انتصار الفريق في 5 مباريات من أصل 5 خاضها الفريق، وجسل لاعبوه 8 أهداف، ولم تتلق شباكهم أي هدف.

وتُوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين نظيفين، إضافة للتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الاتحاد المنستيري التونسي، وكذلك تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري على حساب أسوان والإسماعيلي.

مباريات الأهلي في شهر نوفمبر

ونستعرض تباعًا مباريات الأهلي في شهر نوفمبر

– الأهلي ضد الداخلية : الأربعاء 2 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيخوض الأهلي مباراة وحيدة في شهر نوفمبر، نظرًا لتوقف البطولة بسبب استضافة مصر لقمة المناخ، إضافة أيضًا لفترة التوقف الدولية منتصف الشهر الخاصة ببطولة كأس العالم