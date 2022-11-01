عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك: تويتر سينقح عملية التحقق من المستخدم ويدرس فرض رسوم جديدة

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال إيلون ماسك في تغريدة، بعد أيام فقط من توليه إدارة واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذاً في العالم ، إن تويتر سينقح عملية التحقق من المستخدم.

وقال ماسك في تغريدة له دون إعطاء مزيد من التفاصيل: 'يتم تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي'.

وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية Platformer ، الأحد، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر ، أن Twitter (TWTR.N) يدرس فرض رسوم على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وسيضطر المستخدمون إلى الاشتراك في Twitter Blue بسعر 4.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو فقد شاراتهم 'التي تم التحقق منها' في حالة تقدم المشروع ، وفقًا للتقرير.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc (TSLA.O) قرارًا نهائيًا ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع ولكن وفقًا لـ Platformer ، من المحتمل أن يصبح التحقق جزءًا من Twitter Blue.

إيلون ماسك يرد على احتمالية عودة ترامب لـ تويتر بتعليق ساخر

وبشكل منفصل ، ذكرت The Verge يوم الأحد أن تويتر سيزيد سعر الاشتراك في تويتر بلو، والذي يتحقق أيضًا من المستخدمين ، من 4.99 دولارًا شهريًا إلى 19.99 دولارًا شهريًا ، نقلاً عن المراسلات الداخلية التي رأوها.

وتم إطلاق تويتر بلو في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة، والتي توفر 'وصولاً حصريًا إلى الميزات المتميزة' على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خيار تعديل التغريدات.

تم توفير ميزة تحرير التغريدات أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أطلق ماسك استطلاعًا على تويتر في أبريل يسأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زر تعديل. قال أكثر من 70٪ نعم.

وطلب ماسك أيضًا إعادة توجيه المستخدمين المسجلين الذين يزورون موقع تويتر إلى صفحة الاستكشاف التي تعرض التغريدات الشائعة ، وفقًا لـ "فيرجريبورت" يوم الأحد نقلاً عن موظفين كانوا على دراية بالموضوع.

ترامب ماسك Twitter إيلون ماسك منصات التواصل الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

موضوعات متعلقة

بايدن يخطط لـ زيادة الضرائب على شركات النفط

الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات العالمية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

أسعار الذهب تواصل تسجيل سابع خسارة شهرية على التوالي عالميًا.. تفاصيل

جوتيريش يؤجل سفره إلى الجزائر لحضور القمة العربية بسبب أزمة الحبوب

صحف الإمارات: وزراء الخارجية العرب يتوافقون على ملفات قمة الجزائر.. ولولا دا سيلفا يعود لرئاسة البرازيل بعد فوزه على بولسونارو

هبوط أسعار النفط عالميا وسط مخاوف بشأن خفض الطلب

آلاف الإيطاليين ينظمون مسيرة لإحياء ذكرى زعيم الفاشية موسوليني وسط روما.. فيديو

بلينكن يبحث مع نظيره الصيني تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن العالمي

ترشيحاتنا

بوتين لم يحسم قراره بشأن مشاركته في قمتي العشرين وأبيك

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

رئيس البرازيل الجديد يؤكد حرصه على حضور قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

خاص| السفير الصيني بالقاهرة: مستمرون في استثماراتنا بمصر.. صور وفيديو

زي نهائي القرن| ميدو يكشف سر فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

وزير الصحة: الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار برفقة حسن الرداد

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: أكمل عملك وفق خطتك

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: تخلص من مخاوفك

هيفاء وهبي ترد على انتقادات ظهورها الأخير.. والجمهور: الصور كان ملعوب فيها

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ