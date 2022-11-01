إيلون ماسك: تويتر سينقح عملية التحقق من المستخدم ويدرس فرض رسوم جديدة

قال إيلون ماسك في تغريدة، بعد أيام فقط من توليه إدارة واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذاً في العالم ، إن تويتر سينقح عملية التحقق من المستخدم.

وقال ماسك في تغريدة له دون إعطاء مزيد من التفاصيل: 'يتم تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي'.

وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية Platformer ، الأحد، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر ، أن Twitter (TWTR.N) يدرس فرض رسوم على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وسيضطر المستخدمون إلى الاشتراك في Twitter Blue بسعر 4.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو فقد شاراتهم 'التي تم التحقق منها' في حالة تقدم المشروع ، وفقًا للتقرير.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc (TSLA.O) قرارًا نهائيًا ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع ولكن وفقًا لـ Platformer ، من المحتمل أن يصبح التحقق جزءًا من Twitter Blue.

وبشكل منفصل ، ذكرت The Verge يوم الأحد أن تويتر سيزيد سعر الاشتراك في تويتر بلو، والذي يتحقق أيضًا من المستخدمين ، من 4.99 دولارًا شهريًا إلى 19.99 دولارًا شهريًا ، نقلاً عن المراسلات الداخلية التي رأوها.

وتم إطلاق تويتر بلو في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة، والتي توفر 'وصولاً حصريًا إلى الميزات المتميزة' على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خيار تعديل التغريدات.

تم توفير ميزة تحرير التغريدات أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أطلق ماسك استطلاعًا على تويتر في أبريل يسأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زر تعديل. قال أكثر من 70٪ نعم.

وطلب ماسك أيضًا إعادة توجيه المستخدمين المسجلين الذين يزورون موقع تويتر إلى صفحة الاستكشاف التي تعرض التغريدات الشائعة ، وفقًا لـ "فيرجريبورت" يوم الأحد نقلاً عن موظفين كانوا على دراية بالموضوع.