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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنسبة شفاء 100%.. وزير الصحة: 16 مليون مسح للكشف عن أورام الثدي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الصحة جزء مؤثر في مباردة حياه كريمة، مشيرا إلى أنه نتواجد من خلال ماكز صحية متميزة، وتقديم خدمات صحية داخل المحافظة. 

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن 
استطعنا توفير كل الامكانيات من فرش المستشفيات والمراكز الصحية والبدء في الخدمة بشكل فعلي.
 

وتابع وزير الصخة والسكان، أن هناك 12 مبادرة رئاسية بمجال الصحة تعمل بشكل متواصل، مؤكدا أن أهم تلك المبادرات “الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وضعف السمع والكشف عن سوء التغذية والتفزم والسمنة والمرأه”. 

 

نسبة شفاء تصل 100% 

وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه يوجد 16 مليون مسح للسيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي لأنه لو تم كشف المرض مبكرا نصل لنسبة شفاء تصل 100% . 

 

وزير الصحة حياة كريمة الأمراض المزمنة مصر ضعف السمع

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