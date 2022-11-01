فاروق جعفر يضع روشتة لاستعداد المنتخب الأولمبي لكأس الأمم المؤهل للأولمبياد.. فيديو

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه من الضرورة الاستجابة للمقترح الذي قدمه بمشاركة المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي في بطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها في نوفمبر الجاري.



وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة، المذاع على فضائية ETC: "اقتراحي مبني على ايمانى بأن المنتخب الأولمبي يعانى من مشاكل عدم مشاركة لاعبيه بشكل أساسي في مباريات فريقها، المنتخب ظهر بمستوى جيد، لكن اللاعبون ينقصهم الشخصية والتي يمكنها اكتسابها من الاحتكاك".



وتابع: "المنتخب الأولمبي يعاني من غياب التجمعات، فلماذا لا يشارك كفريق في بطولة كأس الرابطة، اللاعبون تائهون في الملعب، ويلعبون بطريقة واحدة ومحفوظة، وحتى نستفيد من امكانيات هؤلاء اللاعبين يجب اشراكهم في بطولة مثل كأس الرابطة لمنحهم حساسية المباريات".



وواصل: "الجدول والتوقفات الدولية تمنع المنتخب من الحصول على معسكرات كافية وخوض مباريات تحضيرية مميزة تطور من مستوياتهم، لأن 90% من قوام المنتخب لا يشارك مع الأندية".



وأكمل تصريحاته: "كأس الرابطة بطولة مناسبة تماما لتجهيز المنتخب الأولمبي، والمستفيد من هذا الاقتراح كل الاطراف سواء المنتخب أو الأندية".