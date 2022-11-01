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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الصدقة في الدنيا .. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة

فضل الصدقة في الدنيا
فضل الصدقة في الدنيا

فضل الصدقة في الدنيا ، عنه قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الصدقة من أفضل العبادات، التي يؤديها العبد طاعة لله سبحانه وتعالى، مشيرة إلى أن الصدقة تطهر من الذنوب، وتكثر الحسنات، وتشفي من العيوب.

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فضل الصدقة في الدنيا 

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في فضل الصدقة في الدنيا ، أن الصدقة تُعد من أفضل العبادات، لأنها الدليل الوحيد على صدق إيمان المتصدق، فإذا ما أراد الإنسان أن يعرف مدى صدق إيمانه، فلينظر إلى صدقته، لذا  ينبغي على الإنسان أن يجعل الصدقة درعا له يقيه الشرور وقت الشدة، موصية : داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، فالصدقة والأعمال الصالحة تقي الإنسان مصارع السوء وتقيه الشرور وقت الشدة.

وعن فضل الصدقة في الدنيا  ، أشارت إلى أن هناك عشرة فضائل للصدقة، يفوز بها المتصدق في دنياه وآخرته، أولها أنها خير ما يُهدى للميت وأنفع ما تكون له، ويُربيها الله عز وجل، وثانيها أنها الصدقة تدفع الـبـلاء ، وثالثًا أنها تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا، فيما تأتي رابع فائدة لها بأنها باب من أبواب الجنة.

وأضافت أن الفضل الخامس للصدقة يتمثل في أنه أفضل الأعمال الصالحات منوهة بأن أفضل الصدقة إطعام الطعام، ويأتي كونها سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة، تحت الفضل السادس والسابع، أما ثامنًا فهي تطفئ غضب الرحمن وتاسعًا تدفع ميتة السوء وعاشرًا أنها تظل صاحبها يوم القيامة وأخيرًا تفك صاحبها من النار.

فضل الصدقة

 1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-  تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- تدفع البلاء.

16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

18- مضاعفة أجر الصدقة.

19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21- تدفع ميتة السوء.

22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
 

 

 

 

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