عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمناقشة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.. مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة عادية

مجلس الامة الكويتي
مجلس الامة الكويتي

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية اليوم لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المطير عند التاسعة صباحا الجلسة العادية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

ويعرض على جلسة مجلس الأمة اليوم، تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية الأخير والذي أضيف إلى جدول الأعمال ممهورا بتوقيع رئيس اللجنة الدكتور عادل الدمخي.

ووفقا للتقرير (الخامس) للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022، بلغ إجمالي الإيرادات 23.339 مليار دينار، وإجمالي المصروفات 23.522 مليار دينار. فيما بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 123.838 مليون دينار
 

الكويت: نحرص على صحة أبنائنا ولا عودة لنظام التعليم عن بعد

غدا.. ولي عهد الكويت يتوجه للجزائر لترؤس وفد بلاده بالقمة العربية

الكويت الحساب الختامي مجلس الامة الكويتي مشروعات القوانين الأمة الكويتي جدول أعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

موضوعات متعلقة

لمناقشة الميزانية.. جلسة خاصة اليوم لمجلس الأمة الكويتي

رئيس «الشيوخ» يهنئ نظيره بمجلس الأمة الكويتي على تجديد الثقة فيه

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع عالميا والجنيه الاسترليني يرتفع

تفعيل منصة أنا المعلم .. خصومات وكوبونات للمدرسين لأول مرة في مصر

زيادة تصل لـ105 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد لأسعار هافال H6 في مصر

جمع لها الأهالي 80 ألفا|طفلة طور سيناء تعود للحياة بعد إجراء عملية الشلل الدماغي

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2022

هل يجوز عمل أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة .. مجدي عاشور يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

لص يعتذر بعد سرقة لابتوب.. ويقدم خدمة "جدعنة" لصاحبه

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ