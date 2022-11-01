لمناقشة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.. مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة عادية

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية اليوم لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المطير عند التاسعة صباحا الجلسة العادية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

ويعرض على جلسة مجلس الأمة اليوم، تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية الأخير والذي أضيف إلى جدول الأعمال ممهورا بتوقيع رئيس اللجنة الدكتور عادل الدمخي.

ووفقا للتقرير (الخامس) للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022، بلغ إجمالي الإيرادات 23.339 مليار دينار، وإجمالي المصروفات 23.522 مليار دينار. فيما بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 123.838 مليون دينار

