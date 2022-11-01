خلال حفل عيد الإنتاج الحربي الـ68.. مستشار الوزير يستعرض أهم إنجازاتها

استعرض المهندس محمد خالد زقزوق، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشئون القطاعات الحكومية، خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي الثامن والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع ٢٧ الحربى"، إنجازات وزارة الإنتاج الحربي وقطاعاتها التابعة، وتضم القطاعات “المركز الطبى التخصصى، وقطاع الميادين المركزية، وقطاع التدريب، ومدرستى الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة”.

وأشار “زقزوق” إلى دورها فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المالي 2021/ 2022، من خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة، وذلك فى ضوء الاهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولي المناصب القيادية، والاهتمام بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة وتخريج العمالة الفنية والعمل على ربط التعليم بالصناعة، إلى جانب الاهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبى التخصصي بمدينة حلوان، إلى جانب دور قطاع الميادين المركزية فى اختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية.

وشهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى،‏ احتفالية بمناسبة العيد الثامن والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور نخبة من قادة الوزارة والهيئة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وتم خلال الحفل عقد جلسة نقاشية بعنوان "شراكات ناجحة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص"، وتمحورت حول أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المحلى للنهوض بالصناعة الوطنية، كما تم عرض فيلم بعنوان "صناعة الإرادة" والذي يستعرض لمحةً عن دور وزارة الإنتاج الحربي ما بين الماضي والحاضر لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة من خلال جهودها لتعميق الصناعات العسكرية الوطنية.

أيضاً تم استعراض عدد من الإنجازات التى حققتها الشركات والوحدات التابعة والقطاعات الحكومية التابعة للوزارة.