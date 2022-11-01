عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس  اليوم، من أبرز ما أعلنته الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة والتقلبات الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار. 

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي أبرز التحذيرات التي أعلنتها الأرصاد الجوية :

شاهد الفيديو 

 

قالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن البلاد تشهد اليوم زيادة في فرص تساقط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

txt

تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

txt

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

وأضافت سنشهد اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تكون الامطار متوسطة ورعدية خلال فترات اليوم، كما أنها ستمتد على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ونوهت بأن المناطق الداخلية ستتعرض لأمطار خفيفة، لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية ستكون أكثر المناطق المتأثرة، نتيجة تساقط الأمطار

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد الإخباري

ولفتت إلى أن تساقط الأمطار مستمر حتى الغد، وستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، محذرة بضرورة متابعة النشرات الجوية، تحسبا لحالة الطقس.

وأكدت على ضرورة اصطحاب جاكت خلال الأيام القادمة، تجنبا لانخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.

مريم كمال أخبار حالة الطقس درجات الحرارة فصل الشتاء ئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

ترشيحاتنا

مع انطلاق قمة المناخ.. كليات جامعة القاهرة تتحول إلى مؤسسات خضراء

بـ25 مليون دولار.. إسرائيل تزود الجيش الفنلندي بأنظمة اتصال متقدمة

وقعت بعد طابور الصباح| وفاة معلمة داخل مدرسة في دمياط

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

غرامة30 ألف جنيه.. النقض ترفض طعن منتصر الزيات في اتهامه بإهانة القضاء

تبون يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الجزائر للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

شيف ينهار بالبكاء بعد نبأ رحيل أسامة السيد | شاهد

تدخل برلماني والقبض على منفذيه.. قصة مقلب "الجيزة منين" على السوشيال ميديا الذي أرعب المواطنين

عمري ما هنساك.. إعلامية تودع الشيف أسامة بكلمات مؤثرة

فيديو

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

15 ألف جنيه قرض حسن من وزارة الأوقاف.. فيديو جراف

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ