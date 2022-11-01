سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، من أبرز ما أعلنته الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة والتقلبات الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي أبرز التحذيرات التي أعلنتها الأرصاد الجوية :

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قالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن البلاد تشهد اليوم زيادة في فرص تساقط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت سنشهد اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تكون الامطار متوسطة ورعدية خلال فترات اليوم، كما أنها ستمتد على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ونوهت بأن المناطق الداخلية ستتعرض لأمطار خفيفة، لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية ستكون أكثر المناطق المتأثرة، نتيجة تساقط الأمطار

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد الإخباري

ولفتت إلى أن تساقط الأمطار مستمر حتى الغد، وستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، محذرة بضرورة متابعة النشرات الجوية، تحسبا لحالة الطقس.

وأكدت على ضرورة اصطحاب جاكت خلال الأيام القادمة، تجنبا لانخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.