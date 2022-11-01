15 معرضا دوليا.. وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع هيئة التنشيط

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي عُقد بمقر الوزارة بالزمالك، وشارك فيه الوزير ونائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، تم إحاطة أعضاء المجلس بالخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، للوزير أحمد عيسى، والذي أعرب خلاله عن جزيل الشكر والامتنان للسيد الوزير وللأعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الموقرين على خطاب الشكر الذي أرسله إليه السيد الوزير نيابة عنهم، متمنياً للوزير ولجميع أعضاء المجلس النجاح والتوفيق في كافة المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.

وقام الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، مشيراً إلى أنه سيتم عرض تقرير دوري في هذا الشأن في بداية كل اجتماع للمجلس.

وقد تضمن العرض التقديمي استعراض آخر الحملات الترويجية التي تم إطلاقها، والمعارض والقوافل السياحية الدولية، والحملات الترويجية المشتركة التي تم المشاركة بها في الأسواق السياحية المختلفة، والرحلات التعريفية والأحداث الداخلية التي تم تنظيمها.

كما تم خلال الاجتماع موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على مشاركة الهيئة في 15 معرضا سياحيا دوليا والتي سيتم تنظيمها في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة والتي كانت قد أوصت إحدى الدراسات التسويقية بالمشاركة فيها، وذلك بعد أن تم عرض وإطلاع أعضاء المجلس بكافة التفاصيل الخاصة بهذه المعارض، ومعايير اختيارها من قبل الهيئة، وأهمية المشاركة بها واستعراض العائد من الاستثمار من هذه المشاركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي2021/2022.