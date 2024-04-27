الآلاف يتجمعون في لندن لدعم فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع وسط لندن اليوم، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بدأت المسيرة، التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، من ساحة البرلمان حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن تجتاز وايتهول قبل أن تبلغ ذروتها في هايد بارك.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، حضر زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين هذه المسيرة، وانضم إلى المتظاهرين في طليعة الموكب. تمت مراقبة المشهد بشكل مكثف من قبل شرطة العاصمة، وكان لها حضور ملحوظ في جميع أنحاء ساحة البرلمان.

وتميزت المظاهرة بمجموعة من اللافتات المزخرفة بشعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"من النهر إلى البحر". وأكدت هذه الرسائل تضامن المتظاهرين مع القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العنف.

وسلطت المسيرة، التي استقطبت مشاركين من خلفيات متنوعة، الضوء على الاهتمام الدولي المستمر والدعم الذي يحظى به النضال الفلسطيني. ويشير الخبراء إلى أن مظاهر التضامن هذه لا تؤدي إلى تضخيم أصوات الفلسطينيين فحسب، بل تمارس أيضًا ضغوطًا على الحكومات والهيئات الدولية لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو حل الصراع.

وظلت المظاهرة سلمية، إلا أنها أعادت إشعال المناقشات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وموقف بريطانيا من هذه القضية. يرى بعض النقاد أن الروابط التاريخية لبريطانيا بالمنطقة تتطلب دورًا أكثر نشاطًا في معالجة الأسباب الجذرية للصراع والدعوة إلى حل عادل.