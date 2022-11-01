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رئيس التحرير
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منها تجديد بطاقات التموين.. منصة مصر الرقمية تقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطن|فيديو

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الأتصالات و تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الأتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أن منصة مصر الرقمية، هي المنصة التي يمكن من خلالها، أن يتلقى المواطن، كل الخدمات الحكومية، التي رقمنت، و أصبحت متاحة على المنصة.

خدمات منصة مصر الرقمية

وأضاف عمرو طلعت اثناء لقائه مع كاميرا برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن هناك  أكثر من 150 خدمة متاحة ، ومرقمنة بالكامل، موجودة على منصة مصر الرقمية، مؤكداً أنه تم رقمنة الخدمات بالتعاون مع الجهات و الوزارات  المقدمة لهذه الخدمات، منها حزم خدمات التموين، وتجديد رخص المركبات، و كل ما يتعلق بالأنشطة الزراعية ، و أنشطة الشهر العقاري ،  و تجديد بطاقات التموين وغيرها .

وأوضح  وزير الأتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أن الخدمات متاحة لجميع المواطنين ، من خلال مجموعة من المنافذ، و الغرض من ذلك أن تناسب كل أطياف المواطنين، مؤكداً أن المنصة الرقمية متوفرة لمن يرغب بالتعامل التكنولوجي، و هناك مكاتب البريد لمن لا يرغب بالتعامل المباشر مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى الخط الساخن.

 

 

 

 

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