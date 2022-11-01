نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يصعد .. بشرى سارة لـ الحجاج.. 40 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بالكنيست 2022

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



الدولار يتراجع عالميا والجنيه الإسترليني يرتفع

تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غداً الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12% إلى 111.41، ما أفقده 0.79% من المكاسب التي حققها أمس الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.



وصعد الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6432 دولار. وارتفع اليورو 0.21% إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7%، وهو رقم قياسي جديد.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.32% إلى 1.1503 دولار. وتراجع الدولار 0.26% أمام الين الياباني إلى 148.35.



شؤون الحرمين تسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة زوار المسجد الحرام

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، حيث وفّرت العديد من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها "روبوت التعقيم" الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الروبوت يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

وأوضحت الوكالة أن الرئاسة وفرت "الروبوت التوجيهي الذكي" الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

وأشارت إلى أن الروبوت التوجيهي يدعم 11 لغة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداءٍ للرأي.

انتخابات إسرائيل الخامسة.. 40 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بالكنيست 2022

يتنافس 40 حزبا إسرائيليا اليوم الثلاثاء علي 120 مقعدا بالكنيست يسعون للحصول على أصوات 7 ملايين ناخب، بعد الفشل في 4 انتخابات سابقة في غضون 3 سنوات ونصف السنة خلال انتخابات تل ابيب الخامسة التي بدأت اليوم 1 نوفمبر من العام 2022.

افتتح أكثر من 12000 مركز اقتراع في جميع أنحاء إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء) أبوابها أمام الناخبين للتصويت في انتخابات الكنيست الخامس والعشرين.

وذكر موقع "والاه"، أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الساعة 10:00 مساءً، عندما يتم الإعلان عن نماذج القنوات التلفزيونية.

وأوضح الموقع أنه يحق لـ 6،788،804 من الناخبين الإسرائيليين التصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم للكنيست الخامس والعشرين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أدلى بصوته في مركز اقتراع بالقدس، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست ميكي ليفي، ورئيس حزب القوة الصهيونية إيتمار بن غفير ورؤوساء الأحزاب الأخرى.

وفي آخر استطلاع رأي للقناة 14 العبرية أمس فإن حزب الليكود سيحصل على 32 مقعدًا، مقابل 24 مقعدا لحزب يش عتيد، أما الصهيونية الدينية 15 مقعدًا، حزب معسكر الدولة 11 مقعدًا، حزب شاس 8 مقاعد، حزب يهودت هتوراة 8 مقاعد، إسرائيل بيتنا 5 مقاعد، حزب ميرتس: 5 مقاعد، حزب العمل 4 مقاعد، القائمة العربية الموحدة "راعم" 4 مقاعد، القائمة المشتركة 4 مقاعد.

وتخوض الأحزاب الإسرائيلية هذه المعركة، وسط انتشار استطلاعات رأي تصرّ على عدم حسم المعركة، فمعسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل حسب الاستطلاعات على 59 إلى 61 مقعداً، ويأمل أن يجرف أصوات تضمن له مقعدين إلى 3. فيما يحصل معسكر لبيد على 56 إلى 57 مقعداً. والبقية، تبدو لتحالف الحزبين العربيين «الجبهة» و«العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، الذي يقف بين المعسكرين رافضاً أن يكون جزءاً من أي منهما.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية. ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.12 دولار لتصل إلى 1637.81 دولار للأونصة.



فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة هامشية بلغت 0.01% تعادل 0.2 دولار لتصل إلى 1640.85 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.39% إلى 19.38 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.98% إلى 1853.78دولار، في حين زاد البلاتين بنسبة 0.41% إلى 936.2 دولار.