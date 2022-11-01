بعد تعليق تصدير الحبوب.. علام اتفق بوتين وأردوغان في مكالمتهما اليوم؟

أعلن مكتب الرئاسة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".

وحسب بيان الرئاسة، فأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".

حل مشكلة الحبوب

وأكد أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ مذكرة اسطنبول بشأن توريد الحبوب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو بحث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب.

من جانبه قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبطل اتفاقية شحن الحبوب التي تم التوصل إليها بوساطة دولية باستخدام الممر الآمن في البحر الأسود لضرب السفن الحربية الروسية.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في مبادرة " حبوب البحر الأسود"، بعد الهجوم الذي شنته قوات كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.