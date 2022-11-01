تروجها على الفيس.. الداخلية تسقط أخطر عصابة لتزور العملات الوطنية.. فيديو

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط أخطر عصابة تخصصت في تزوير العملات وترويجها عبر السوشيال ميديا.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط جرائم أموال متنوعة بقيمة 109 ملايين جنيه ، وضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالبشر، وعدد من المتهمين في جرائم توظيف الأموال.

