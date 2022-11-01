جوتيريش: يجب الإسراع لتخفيف حدة الديون في الاقتصاديات الناشئة.. فيديو

أكد أنتونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يعمل على الوصول لحلول من أجل إرساء مبادئ السلام في العالم كله، خاصة بعد كثرة النزاعات في عدد من المناطق في العالم.

وقال أنتونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الحادية والثلاثين: “رأينا رأينا تفشي أوجه الظلم وعدم المساواة، خاصة في أنجاء العالم العربي وإفريقيا”.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه تتوالى الضربات الموجعة للدول سواء جائحة كورونا وأزمة المناخ، أو تداعايات الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء.

إرساء قواعد التنمية المستدامة

وأشار أنتونيو جوتيريش إلى أن حكومات المنطقة العربية وإفريقيا لا تحصل على ما تحتاجه من تمويل، مؤكدا أنه يجب إرساء قواعد التنمية المستدامة للإقتصاديات النائشئة ويتوجب الإسراع في تخفيف حدة الديون.