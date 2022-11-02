"حماية المستهلك": عقوبة المخالف بالخداع وزيادة الأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه|فيديو

قال المهندس أيمن حسام ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تطبق قوانين التموين بالإضافة لقوانين حماية المستهلك ، مشيرا إلى أن المخالفة الأشد في القوانين هي التي تطبق على التاجر المخالف .

وأضاف المهندس أيمن حسام ، خلال لقائه عبر الفيديو لـ برنامج " يحدث في مصر ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن قانون حماية المستهلك عقوبته أشد من قانون التموين ، موضحا : " مخالفة قانون حماية المستهلك تصل لـ 2 مليون جنيه " .

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن مخالفة السلوك الخادع لأي تاجر تسجل بـ 2 مليون جنيه ، وبالتالي خاطب جهاز حماية المستهلك وزير التموين بتطبيق العقوبة الأشد .

واسترسل ، أن الهدف من تحقيق العقوبة الأشد هو تحقيق الانضباط في السوق ، وبالتالي تم إصدار كتاب دوري من وزير التموين بتحرير العقوبة الأشد على التاجر المخالف .