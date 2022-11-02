عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حماية المستهلك": عقوبة المخالف بالخداع وزيادة الأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه|فيديو

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك

قال المهندس أيمن حسام ، رئيس جهاز  حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تطبق قوانين التموين بالإضافة لقوانين حماية المستهلك ، مشيرا إلى أن المخالفة الأشد في القوانين هي التي تطبق على التاجر المخالف .

وأضاف المهندس أيمن حسام ، خلال لقائه عبر الفيديو لـ برنامج " يحدث في مصر ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن قانون حماية المستهلك عقوبته أشد من قانون التموين ، موضحا : " مخالفة قانون حماية المستهلك تصل لـ 2 مليون جنيه " .

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن مخالفة السلوك الخادع لأي تاجر تسجل بـ 2 مليون جنيه ، وبالتالي خاطب جهاز حماية المستهلك وزير التموين  بتطبيق العقوبة الأشد .

واسترسل ، أن الهدف من تحقيق العقوبة الأشد هو تحقيق الانضباط في السوق ، وبالتالي تم إصدار كتاب دوري من وزير التموين بتحرير العقوبة الأشد على التاجر المخالف . 

حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك توك شو برنامج يحدث في مصر وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

كندا تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى 500 ألف سنويًا بحلول 2025

بايرن يفوز على إنتر وبرشلونة يهزم فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يُحطم الأرقام القياسية بهدفه في شباك نابولي

أحمد عمر هاشم: السلام تعطشت له القلوب بعدما أهدرت على جفافه المليارات

بعد التعدي عليها بآلة حادة.. الإعلامية إيمي شلباية في حالة حرجة

زلة لسان جديدة| بايدن يخلط بين أوكرانيا والعراق.. ويؤكد: ابني مات هناك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 نوفمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ..أحذر تجاهل مشاكل صحتك

شاكيرا تتصدر التريند بعد انتشار فيديو لها تقبل قدمي والدها.. شاهد

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ