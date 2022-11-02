مصطفى الفقي: وجود جامعة الدول العربية يعتبر ملاذا وقيمة ومكانة لكل الأشقاء|فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أهمية وجود جامعة الدول العربية ، قائلا : " الجامعة رمز وتضمن وتتضمن اجتماعين على الأقل لوزراء الخارجية كل عام.. ولها دور كبير في العمل العربي المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر " ، أن وجود جامعة الدول العربية مهم في ظل أي حدث عربي كبير ، مردفا :" وجودها بيدينا قيمة ومكانة " .

واسترسل " الفقي " ، أن الكثير من الدول العربية تعتبر وجود جامعة الدول العربية " ملاذ " ، والأحداث السياسية لم تعد تهم بشكل كبير الأجيال الجديدة .

وشهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.



