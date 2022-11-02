محافظ الدقهلية: شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمراكز والمدن

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه سيتم التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية بمراكز ومدن أحياء المحافظة، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي كل في نطاقه، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد "مختار" أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وتعرض عدد من مراكز المحافظة أمس، الثلاثاء، لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد "مختار" على أهمية اتخاذ جميع الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بجميع النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم.

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