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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 850 كيلو فسيخ وسردين غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية عدة حملات تموينية على الأسواق  لمعرفة مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين، وذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع الطب البيطري والقوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 850 كليو فسيخ وسردين غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ الخاص بتداول الأغذية والقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط ٤ محلات جزارة لمخالفتهم القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقرار الوزارى ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى ٦٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

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 وتم عرض المحاضر على النيابة العامة. 
وأكدت مديرية تموين الدقهلية أنها ستواصل حملاتها التموينية لضبط المخالفين.

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