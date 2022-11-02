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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق Playstation 5 جديد بـ 12500 جنيه فقط

Sony Playstation
Sony Playstation 5

لاشك أن منصة بلاى ستيشن هي الأشهر و الأكثر انتشاراً فى العالم، والتى طرحت مؤخراًَ أحدث إصداراتها Playstation 5، الذى جاء بميزات تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو، إلا أن قلة عدد الأجهزة التى أنتجتها سوني عالمياً جعل عملية الشراء صعبة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الجهاز.

جاءت أسعار الجهاز محلياً متخطية حاجز الـ 20 ألف جنيه، إلا أنه بفضل العرض المقدم من موقع “إيباى” العالمي يمكنك الحصول على نسخة جديدة سعة 845 جيجابايت بنصف السعر تقريباً.

جاء سعر النسخة الجديدة من Sony Playstation 5 مقابل 519 دولاراً، ما يعادل 12500 جنيه مصري، وتستطيع الحصول عليه عن طريق تطبيقات أو منصات مخصصة للشراء من الخارج وإيصاله لك.

Sony Playstation 5

مواصفات بلايستيشن 5

جاءت نسخة الديجيتال من بلايستيشن 5، مزودة بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع GDDR6 بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 825 ​​جيجابايت، وسيحصل المشترون الجدد على دعم توسيع مساحة التخزين على وحدة التحكم في الألعاب باستخدام محركات أقراص PS5 SSD المتوافقة، يتم تشغيله بواسطة وحدة معالجة مركزية ثماني النواة تعتمد على بنية AMD Zen 2.

يوفر Sony Playstation 5 دعما للألعاب بدقة 8K بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية، كما يدعم جهاز بلايستيشن 5 أيضا ألعاب 4K TV لتقديم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم فني لتلفزيون HDR أيضا.

يدعم الجيل الجديد من سوني تقنية Tempest 3D AudioTech التي يقال إنها تقدم تجربة ألعاب غامرة، ويأتي الجهاز أيضا مع وحدة تحكم Dual Sense لتحسين ردود الفعل اللمسية.

Sony Playstation 5

يمكنك شراء نسختك الجديدة من Sony Playstation 5 سعة 1 تيرا بايت عبر هذا الرابط.

بلاى ستيشن PlayStation PlayStation 5 سوني Sony Playstation 5

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