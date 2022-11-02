مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر يواصل تدريباته بكليات الوجه البحري

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الثاني الذي ينظمه مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر بمقر كلية الدراسات الإنسانية في تفهنا الأشراف بالزقازيق برئاسة الدكتورة داليا خيرى، عميدة الكلية، لأعضاء هيئة التدريس بوحدات القياس والتقويم بالكليات المستهدفة بنطاق تفهنا الاشراف وهى كليات (الشريعة والقانون - التربية - التجارة بنات - الدراسات الانسانية).

وحدات القياس والتقويم

وتضمن التدريب ورش عمل تعريفية بالمركز ورؤيته ورسالته وأهم أهدافه، تلا ذلك ورشة عمل حول إعداد الاختبارات التحصيلية، ثم ورشة عمل حول مواصفات الورقة الاختبارية، وكذلك التدريب على بنوك الأسئلة وفنيات إعدادها.

واختتمت فعاليات التدريب باستطلاع آراء المتدربات والمتدربين وتقييم التدريب، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات في مجال القياس والتقويم، وباشراف ومتابعة الدكتور جمال الهواري، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم.

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم سيواصل فعالياته على التوالي بتقديم عدد من ورش العمل التي من شأنها تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بوحدات القياس والتقويم للقيام بدورهم الفاعل في نشر ثقافة القياس والتقويم بكلياتهم، والمضي قدمًا في تطوير العملية التعليمية وفق معايير الجودة التي تحرص إدارة الجامعة على تفعيلها بمختلف المجالات.