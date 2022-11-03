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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشافعي صالح: أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان.. فيديو

صدى البلد

 


طالب الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية بشان رحلات التنقل بين القاهرة وأسوان لخوض مباريات الدوري.

وأوضح الشافعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، وطالب رئيس نادي أسوان بتطبيق تكافؤ الفرص بشأن خوض جميع مبارياته على أرضية نادي أسوان، واشتكى من التكاليف الباهظة لتكلفة رحلات الفريق من أسوان إلى القاهرة لخوض مباريات في الدوري.

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وتابع،أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان بالظروف المناسبة للنادي .

وأتم، ربيع ياسين  أعتذر عن استكمال مهمته عن عدم الاستمرار في تدريب أسوان.

 

الزمالك اتحاد الكرة الدوري أسوان كشري ربيع ياسين عماد النحاس نادي اسوان

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