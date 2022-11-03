الشافعي صالح: أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان.. فيديو



طالب الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، اتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية بشان رحلات التنقل بين القاهرة وأسوان لخوض مباريات الدوري.

وأوضح الشافعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، وطالب رئيس نادي أسوان بتطبيق تكافؤ الفرص بشأن خوض جميع مبارياته على أرضية نادي أسوان، واشتكى من التكاليف الباهظة لتكلفة رحلات الفريق من أسوان إلى القاهرة لخوض مباريات في الدوري.

رئيس اسوان يطالب عماد النحاس بتدريب الفريق..

وتابع،أتمنى أن يوافق عماد النحاس على تدريب أسوان بالظروف المناسبة للنادي .

وأتم، ربيع ياسين أعتذر عن استكمال مهمته عن عدم الاستمرار في تدريب أسوان.