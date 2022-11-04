تفاصيل آليات اجتماع هيئة النقل النهرى وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن آليات اجتماع هيئة النقل النهرى وفقا لقانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم النقل النهرى، الذي أقر عقد اجتماع دورى لهيئة النقل النهرى على أن ينعقد على الأقل مرة واحدة كل شهر.



ونصت المادة السادسة من القانون على أنه ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.



ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود.

