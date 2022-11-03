عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاجر مخدرات يغسل 9 ملايين جنيه في شراء سيارات ومحلات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال (الإتجار غير المشروع في الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (9 ملايين جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية مليون جنيه جرائم الأموال العامة الأموال العامة الأدوية المخدرة تاجر مخدرات شراء سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

ترشيحاتنا

فيتوريا في مأزق.. الإصابات تضرب دفاع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

8896 شركة بـ النمسا تطالب برفع فوري للعقوبات المفروضة على روسيا

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

التعاون: وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر2022: هتحب جديد

نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق و تحافظ على صحة المفاصل

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ