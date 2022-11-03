تاجر مخدرات يغسل 9 ملايين جنيه في شراء سيارات ومحلات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال (الإتجار غير المشروع في الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (9 ملايين جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.