شركة عالمية تستعرض دور التقنيات الرقمية خلال قمة المناخ بـ شرم الشيخ

أعلنت شركة أڤيڤا العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية لدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)

وتسلط الشركة الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم الشراكات بين القطاع العام والخاص وتهيئة الطريق أمام الابتكار بهدف إغلاق الفجوة الناجمة عن التغير المناخي.



ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ للعام 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية بين 6 و 18 نوفمبر، حيث ستكون الشركة العالمية راعي منطقة الابتكار في مجال العمل المناخي – انطلاقًا من إيمانها التام بأهمية التقنيات الموثوقة والقائمة على البيانات الدقيقة في جهود تخفيض انبعاث الكربون ودعم الاستخدام المسؤول للموارد العالمية وتحقيق الابتكار وتوفير المنتجات المناسبة للمناخ في اقتصاد صافي الانبعاث الصفري.





يتحدث مسؤلو الشركة العالمية خلال عدد من الجلسات النقاشية المتميزة ضمن منتدى الابتكار المستدام 2022، والذي يقام على هامش قمة المناخ، حيث يستعرضون أمثلة واقعية توضح أثر التقنيات الرقمية في إتاحة الفرص القيّمة في اقتصاد الانبعاث الصفري.



