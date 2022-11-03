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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لذوي الإعاقة.. مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الحصول عليها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يحظى أصحاب الهمم باهتمام الدولة وكافة مؤسساتها وفى هذا الإطار تعمل الحكومة على توفير الخدمات لهم بسهولة ويسر ودون أي معاناة فضلا عن مميزات عدة يحصل عليها ذوو الإعاقة من بينها بطاقة الخدمات المتكاملة..

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات والخدمات التى يحصل عليها حامل البطاقةمن بينها الإعفاءات من الضرائب والدمج في المدارس والجامعات، وغيرها من المميزات الأخري التى سيتم توضيحها فى السطور التالية.

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات التى يحصل عليها ذوو الإعاقة والتى تشمل ما يلي:-

- يتميز حامل بطاقة الخدمات المتكاملة بإمكانية الجمع بين معاشين.

- كما توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الكشف المجاني بالمستشفيات.

- كما يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- كما يعفي حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المخصصة لذوي الهمم.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

-  كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على الأندية الرياضية.

خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك مجموعة من الخطوات والتى يجب على المواطن القيام بها من أجل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تتضمن مايلي:

- يجب على المواطن أن يسجل دخوله من خلال بوابة وزارة التضامن

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن صاحب الطلب بـ تسجيل البيانات بدقه

- يجب على مقدم الطلب التأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم.

- وفى هذه الخطوة يقوم مقدم الطلب بعد ملء البيانات الشخصية، بـ ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

- الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

-  سيم دراسة حالة الطلب.

- الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

- ثم عليك التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختيار في الموعد المحدد بكل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

-سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

- يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- ثم عليك اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

- ثم بعد تفوم بكتابة الرقم القومي.

- وأخيرا الضغط على بحث تظهر حالة الطلب.

خطوات حجز موعد كشف طبي لـ بطاقة الخدمات المتكاملة

- حجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع مخصص من وزارة الصحة

- يختار المواطن خانة حجز موعد للكشف الطبي.

- يطلب منك تسجيل البيانات المطلوبة لإجراء الكشف الخاصة بالرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد، والعنوان ونوع الإعاقة

- بعد تسجيل البيانات اضغط على خانة حفظ البيانات.

- تصلك بعدها رسالة بالموعد ومكان الكشف.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي لـ بطاقة الخدمات المتكاملة

- يجب على المواطن مقدم الطلب أن يحضر صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- تتضمن المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف الطبي لـ بطاقة الخدمات المتكاملة صورة شهادة الميلاد حضور ولي الأمر/الوصي بالنسبة للأطفال.

3- كما يجب على مقدم الطلب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

-  2 صورة شخصية 4×6 .

- إحضار الفحوصات الطبية المطلوبة

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الأوراق المطلوبة لـ إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

- تتضمن الأوراق المطلوبة لـ إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته.

- تقديم صور شخصية  للشخص ذوى الهمم مقاس 4*6.

- كما يجب على مقدم طلب الحصول على بطاقة لخدمات المتكاملة إحضار 3 صور بطاقة شخصية.

- كما يجب تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- التقرير الطبي يتم إرساله إلكترونيًا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن، بعد إجراء الكشف الطبي.

- إحضار 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

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