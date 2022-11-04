حقيقية 100%.. هتكسب فلوس من هذه التطبيقات

يعتبر "التداول المباشر" أمر رائع الذي يمكنك منه من ربح أموال كثيرة و حقيقية ، خصوصا إذا اخترت المنصة الاحترافية والمناسبة عند التداول في الأسواق المالية. فعلى الرغم من أن التداول في البورصة يوجد به مخاطر خسارة الأموال ، ولكن فيه أيضا فرص رائعة و متميزة ايضا لربح الصفقات المالية.

فمن خلال التداول مباشرة عبر منصات التداول يمكنك ربح المال الكثير و الحقيقي، والتداول المالي للأسواق المالية سواء في الاسهم، المعادن ، العملات الرقمية ، الفوركس، المؤشرات وغيرها من الأصول هي فرصة رائعة لربح الأموال و الصفقات المالية، إذا أحسن المتداول التداول.

ويمكنك التداول مباشرة في الآلاف من الأصول المالية في العقود مقابل الفروقات، بدون رسوم أو عمولة ، عند منصة تداول رائعة و احترافية و مع إمكانية ربح المال الحقيقي، من منصة التداول Capital.com.

أفضل المنصات للتداول المباشر

1- منصة Capital.com

تعد منصة Capital أفضل وسيط عربي و عالمي، تم إنشاؤه سنة 2016 وهو حاصل على رخص من الدرجة الأولى و عالية الجودة من CySec و FCA و ASIC

ويعد الحد الأدنى للإيداع مع هذا الموقع الرائع هو 20 دولار أمريكي، و هو حد أدنى منخفض. وتسعى المنصة إلى جعل التداول المباشر أونلاين وإتاحته في متناول شرائح واسعة من المجتمع، بحيث فقط ب 20 دولار أمريكي يمكنك عيش تجربة تداولية رائعة و مميزة و حقيقية بالمال الحقيقي و في سوق حقيقي.

2- منصة eToro

تعد منصة etoro وسيط مالي معروف ومشهور ومتميز، أنشئ سنة 2007 وهو ذو خبرة كبيرة في مجال الاستثمار والتداول أونلاين.

ويختلف الحد الأدنى الأولى للإيداع من بلد الإقامة لآخر، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية الحد الأدنى الأول للإيداع هو 10 دولار أمريكي، بينما 50 دولاراً بالنسبة للإمارات و 1000 دولار بالنسبة للكويت. وبشكل عام الحد الأدنى الأول للإيداع بالنسبة للأشخاص هو ما بين 10 و 1000 دولار أمريكي.

3- منصة Alvexo

تم إنشاء منصة Alvexo في عام 2014 وهي منصة عربية ذو خبرة مهمة في مجال التداول المباشر أونلاين، و هذا الوسيط حاصل على ترخيص من Cysec.

يوجد هناك العديد من الحسابات مع هذا الوسيط المتميز: الحساب الكلاسيكي، الذهبي، الدرجة الأولى، النخبة. فكلما كان الإيداع مرتفع، كلما حصلت على رسوم منخفضة ومزايا متعددة، ومن أهم مزاياه أنه تعدد طرق الإيداع و السحب فيه.